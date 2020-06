Roadtrips der Vielfältigkeit

In der Burg erfahren Neugierige, wie die Habsburger einst lebten und wie sie zu ihrer unglaublichen Macht gelangten.

Wo einst mutige Ritter kämpften, Narren die Menge zum Lachen gebracht hatten und Feste gefeiert wurden, sind heute Rundgänge und Museen entstanden. Entdecken Sie historische Wasserstrassen, alte Türme und übernachteen Sie einmal wie die Römer in Vindonissa.

Entdecken Sie den Aargau mit all seinen Facetten und gehen Sie auf eine vielfältige Reise.

In der Kaisergruft, welche als Grab mehrerer Generationen von Habsburgern dient, kommt man der herzzerreissenden Liebesgeschichten auf die Spur. Und als Abschluss steht mit Gastgebertradition, moderne Architektur und Geniessen auf dem Programm.

Waadt für Kulturliebhaber, Kunstfreunde, Aktive, Geniesser, Gourmands, Forscher und Entdecker

Cédric Chezeaux baut seit 15 Jahren in der Nähe von Romainmôtier alte, fast vergessene Getreidesorten in Bio-Qualität an. Heute besuchen ihn Menschen aus ganz Europa auf der Suche nach echten, ursprünglichen Lebensmitteln und kompromissloser Qualität. Die einzigartige Landschaft des Waadtländer Juras sorgt dafür, dass sie meist etwas länger bleiben.