«Ich bin kein Anleger, sondern ein Spekulant»

Felix Weber handelt mit Optionen, Wertpapieren also, die schnell teurer – oder aber wertlos werden können. Das bietet grosse Chancen, ist aber mit Risiken und Nebenwirkungen verbunden.

Von Mark van Huisseling

Wenn man Felix Weber einschätzt, kommt man zum Schluss, er sei ein Zahlenmensch. Immerhin hat der in Dielsdorf im Kanton Zürich Aufgewachsene 1976 das Mathematik-Studium an der Eidgenössischen Technischen Hochschule ETH erfolgreich abgeschlossen.

Und seit Jahren ist er als sogenannter Optionentrader tätig, handelt mit Wertpapieren, die fixe Laufzeiten von bis zu fünf Wochen haben. Selbst beschreibt sich der 70-Jährige nicht als Anleger, sondern als «Spekulant».

Der einzige Offizier der Schweizer Marine

Am Anfang seiner Laufbahn arbeitete er als Programmierer von Maschinen-Code. Eine naheliegende Berufswahl für einen Mathematiker, aber keine, die Felix Weber befriedigte. Darum ergriff er die Gelegenheit, im australischen Adelaide ein Nachdiplomjahr in physikalischer Ozeanografie zu absolvieren – «the first and only officer of the Swiss Navy», wie die dortigen Kollegen sagten. Weitermachen wäre möglich gewesen, doch Australien als neue Heimat kam für ihn nicht infrage, die Mentalität war ihm zu fremd.

Was ihn bereits damals interessierte, war die Börse. Retour in der Schweiz begann er, hobbymässig anzulegen. Er investierte in Aktien einzelner Firmen, denen er einen ausserordentlichen Geschäftsgang zutraute. «Erfolg hatte ich mit dieser Strategie allerdings kaum», sagt er.