Bergseen, Schluchten und Burgen – so schön ist die Viamala-Region

Splügen im Rheinwald

Wasser prägt das Leben in der Region Viamala. Unzählige Bergseen wie die Surettaseen lassen sich in Ruhe entdecken. Hoch oben am Rheinwaldhorn entspringt übrigens der Hinterrhein. Der Rheinquellweg greift verschiedene Facetten des jungen Rheins auf. Empfehlenswert sind zudem das Festungsmuseum Crestawald in Sufers und das alte Passdorf Splügen.