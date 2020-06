Die Hypothek für den schönsten Ort der Welt

Der Erwerb und die Finanzierung von Wohneigentum zählen zu den wichtigsten Entscheidungen im Leben. Die Migros Bank unterstützt Sie mit kompetenter Beratung und günstigen Konditionen: Profitieren Sie bei Abschlüssen bis zum 25. September 2020 von 40 Prozent Zinsreduktion bei unseren zwei- bis fünf-jährigen Festhypotheken.

Der Kauf oder der Bau eines Eigenheims wollen gut geplant sein. Schliesslich handelt es sich in der Regel um die grösste Investition, die man in seinem Leben tätigt. Umso wichtiger sind attraktive Zinskonditionen, wie Sie Ihnen die Migros Bank bietet.

Profitieren Sie von 40 Prozent Zinsreduktion

Sie schliessen erstmals eine Hypothek für selbst bewohntes Wohneigentum ab oder wechseln Ihre bestehende Finanzierung zu uns? Dann profitieren Sie auf Festhypotheken mit einer Laufzeit von zwei bis fünf Jahren von einer 40-prozentigen Zinsreduktion auf den Standardzinssatz. (Eine Kumulation mit weiteren Vergünstigungen wie Eco und Start ist nicht möglich.) Dieses Angebot gilt für Abschlüsse bis zum 25. September 2020.

Sie benötigen die Finanzierung erst nach diesem Datum, möchten aber trotzdem bereits jetzt von der Zinsreduktion profitieren? Kein Problem: Unsere attraktiven Festhypothekenzinsen können Sie bis zu 18 Monate im Voraus fixieren, bis zu zwölf Monate im Voraus sogar kostenlos. Ein weiterer Vorteil: Schliessen Sie Ihre Hypothek online ab, profitieren Sie von einem zusätzlichen Online-Bonus von 300 Franken.

Ganz einfach Ihre Hypothek zügeln

Sie haben bereits bei einer anderen Bank eine Hypothek und wollen dafür künftig weniger bezahlen? Dann zügeln Sie Ihre bestehende Hypothek einfach zur Migros Bank. Unsere Kundenbetreuerinnen und -betreuer beraten Sie gerne – ein Wechsel kann sich für Sie lohnen.

Günstige Konditionen – kombiniert mit kompetenter Beratung

Kompetente Beratung ist ebenso wichtig wie attraktive Konditionen – bei der Migros Bank finden Sie beides. Die Finanzierung muss zu Ihrem persönlichen Risikoprofil passen; wir beraten Sie daher bei Ihrer individuellen Hypothekarstrategie. Ein Vorteil der Migros Bank ist, dass unsere Kundenbetreuerinnen und -betreuer auf ein umfassendes Sortiment zurückgreifen können – inklusive Bau- und Umbaufinanzierungen, Vergünstigungen für ökologische Bauten sowie hypothekarisch gedeckte Kreditlimiten für grösstmögliche finanzielle Flexibilität.

Die gewählte Finanzierung muss nicht nur zu Ihrem Risikoprofil passen, sondern auch zu Ihrer persönlichen Lebenssituation. Stehen Änderungen der familiären oder beruflichen Situation an oder planen Sie in absehbarer Zeit den Umzug in ein anderes Objekt? Egal wie Ihre Wohnpläne aussehen: Mit unserer Beratung sorgen wir dafür, dass Sie sich in Ihrem Eigenheim wohlfühlen. Bei Bedarf beziehen wir auch Ihre Vorsorge- und Steuersituation mit ein und bieten Ihnen eine Finanzplanung für Ihre umfassende finanzielle Zukunft an.

Machen Sie sich mit unserem Ratgeberbuch und unseren Online-Tools schlau

Zusätzliche wertvolle Tipps finden Sie in unserem Buch «Migros Bank zu Wohneigentum». Das Ratgeberbuch rund um Immobilienkauf und -finanzierung können Sie bei uns kostenlos bestellen. Zudem können Sie mit unseren Online-Berechnungstools einfach und rasch ermitteln, was für eine Wunschliegenschaft Sie sich leisten können.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann buchen Sie noch heute schnell und bequem einen Beratungstermin. Nutzen Sie dafür einfach unsere Online-Terminvereinbarung. In einem persönlichen Gespräch präsentieren wir Ihnen eine individuelle Finanzierungsofferte für den schönsten Ort Ihrer Welt.