Genf im Privatboot

Traumurlaub in Genf mit Ausflug auf den Genfersee, Baden in kristallklarem Wasser, Erholung und Sonnenbaden mit Blick auf den Montblanc. Was halten Sie davon?

Sie müssen mal raus? Die «Geneva Box Premium – Ausflug mit dem Privat-Segelboot» bietet Ihnen einen hundertprozentigen Erholungsurlaub. Eine Nacht in einem unserer ausgewählten Hotels, dazu ein Ausflug im Privat-Segelboot mit Ihrem Skipper. Auf dem Programm stehen eine Tour auf dem Genfersee, Baden in kristallklarem Wasser, Erholung und Sonnenbaden mit Blick auf den Montblanc. Tanken Sie in diesem Sommer endlich wieder Energie!

Die Natur mitten in der Stadt, die grüne und blaue Lunge im Zentrum, die eine so aussergewöhnliche Lebensqualität bietet, macht Genf so liebenswert. Gerne würde man noch einige Tage in dieser Wohlfühlblase bleiben! Diesen Sommer bieten Ihnen die «Geneva Boxen» das beste von Genf zum Vorzugspreis.

Sonderangebot Sommer 2020 für nur 310 Franken für zwei Personen

Das Angebot umfasst:

eine Nacht im Doppelzimmer in einem Drei-Sterne-Hotel für zwei Personen

Frühstück

Geneva Transport Card

Privater Abend Geneva Boats für zwei Personen

Lieber ein Gastro-Erlebnis mit einem Sternekoch? Eine Schweizer Uhr zum Selbermachen? Eine Begegnung mit einem Winzer? Es warten weitere unglaubliche «Geneva Boxen» auf Sie.