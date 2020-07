Hauptsache Sommer in der Fribourg Region

In der Natur die Zeit vergessen, beschaulich über den Murtensee kreuzen oder am Kletterseil himmelwärts steigen: Im Kanton Freiburg lassen sich Ferientage unter freiem Himmel mit mehr oder weniger Adrenalin gestalten. Kulturinteressierte spazieren über die mittelalterlichen Stadtmauern Freiburgs, entdecken Street-Art in Estavayer-le-Lac oder wagen sich in Romont an eigene Glas-Kunstwerke.

Für Schweizer Seeluft fährt man an den Murtensee. Im Hafen von Murten geht man beispielsweise um zwölf Uhr für die 75-minütige Murtensee-Rundfahrt an Bord und hat hoffentlich fürs Mittagessen reserviert. Die Kursschiffe sind auch perfekt als Auftakt zu einem genüsslichen Ausflug, etwa an die sonnenverwöhnte Freiburger Riviera im Vully-Weingebiet. Wer um 9.50 Uhr in Murten an Bord der «Ville d’Yverdon» geht, hat beste Chancen, Corinne Stauffer als erste Kapitänin im Drei-Seen-Land mit dem BII/2-Schiffsführerausweis zu erleben. Unterwegs wird man Badende, Stand Up Paddler und Matratzenkapitäne, Fischer, Vogel-Liebhaber, Wanderer und Velofahrende beobachten… sie alle geniessen den Murtensee in ihrem persönlichen Lieblingsmodus.