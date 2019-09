Hit the Mark

Die Jagd nach unterbewerteten Firmen

Natürlich würde man als Anleger lieber gross rauskommen, statt sich mit Durchschnittsrenditen zufrieden zu geben. Obwohl solche immer noch viel besser sind als ein Absturz.

Ältere Leser sowie jüngere mit Elefantengedächtnis erinnern sich an die Veröffentlichung von Börsenkursen: Zu den besten Zeiten füllten diese in Zeitungen, die vertieft über Wirtschaft berichteten, mehrere Seiten. Die Preise sowie deren Veränderung Hunderter, Tausender wohl von Aktien, Obligationen, Warrants et cetera wurden dort täglich wiedergegeben. In winziger Schrift, mindestens so schwierig zu lesen wie der Aufdruck der kleinen Flaschen mit Duschmittel, Haarshampoo oder Conditioner in Hotel-Badezimmern.

Aus drei Flaschen die richtige herauszupicken, ist das eine. Das andere ist, aus der Vielzahl von Wertpapieren die auszuwählen, deren Preise steigen, idealerweise sogar am meisten steigen respektive am wenigsten sinken. Oder anders ausgedrückt: die sich besser entwickeln als die Gesamtheit einer bestimmten Kategorie – eines Landes, einer Branche zum Beispiel –, was man in der Fachsprache «Markt» nennt. Wie das geht, ist eine grosse Frage. Und die ehrliche Antwort darauf eine kleine: keine Ahnung.

Was aber zahlreiche Anbieter (Banken, Vermögensverwalter, Asset Manager) nicht davon abhält, zu behaupten, sie wüssten es. Und zahlreiche Nachfrager (Anleger) ebenfalls nicht davon abhält, es ihnen zu glauben. Es soll hier nicht der Eindruck entstehen, alle Anbieter leisteten schlechte Beratungsdienste. Oder täten das aus böser Absicht. Von den 327 Geldverwaltern, die die Firma Zwei Wealth, ein Beratungsunternehmen, bisher untersucht hat, erzielten 31 Prozent die Bewertungen «empfehlenswert» oder «sehr empfehlenswert». Was mehr ist, immerhin, als «nicht empfehlenswert», 29 Prozent der Anbieter nämlich.

Der Gesetzgeber, nebenbei erwähnt, schreibt Moneymanagern vor, darauf hinzuweisen, dass «die Wertentwicklung der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist». Gut gemeint mit Sicherheit, doch tatsächlich nicht mehr als ein Haftungsausschluss – «wir haben Sie gewarnt.»