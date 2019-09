Hit the Mark

Feine Unterschiede mit grosser Wirkung

Was Aktien von Obligationen unterscheidet, sei klar, behaupten viele Anleger. Tatsächlich? Hier erfährt man, was die Differenz ausmacht.

Was eine Aktie ist, weiss die Mehrheit der Privatanleger. Was eine Obligation ist, behaupten ebenfalls viele Investoren zu wissen. Allerdings ist das oft nicht mehr als eine Behauptung. Darum ein Kürzestseminar der Betriebswirtschaftslehre oder, genauer, ein kleiner Ausflug ins Rechnungswesen: Aktien gehören buchhalterisch zum Eigenkapital. Eine Obligation, englisch «Bond», wie James Bond, ist Fremdkapital. Beide Posten stehen auf der Passivseite der Bilanz, nur nicht gleich weit oben. Und das ist ein grosser Unterschied, auch wenn es nicht so tönen mag.

Der Aktionär ist Mitbesitzer eines Unternehmens. Der Obligationär dagegen Gläubiger. Ersterer bekommt für sein zur Verfügung gestelltes Kapital ein Stimm- und Wahlrecht sowie, vorausgesetzt die Geschäfte laufen gut, eine Dividende. In der Regel sind das aber sogenannte Nice-to-Haves. Worum es Aktionären oft wirklich geht, ist der Kursgewinn, den sie, gestützt auf den zukünftig hoffentlich erfreulichen Geschäftsgang, erwarten.

Der Obligationär darf mit einer festen Verzinsung rechnen; darum sprechen Marktteilnehmer auch von festverzinslichen Wertpapieren oder Fixed Income. Ein Bond hat einen Coupon in einer bestimmten Höhe, diesen Zins zahlt das Unternehmen unabhängig vom Geschäftsgang in den meisten Fällen. Nicht bloss Firmen brauchen Fremdkapital, auch Länder machen Schulden, man spricht in diesem Fall von Staatsanleihen, in der Schweiz heissen sie Bundesobligationen. Zu defaulten, also eine Zinszahlung ausfallen zu lassen, hat in der Regel erhebliche Auswirkungen auf die Bonität des Schuldners. Es macht für ihn also schwerer, lies: teurer, in Zukunft wieder Fremdkapital zu bekommen, egal, ob es sich um ein Unternehmen oder einen Staat handelt.