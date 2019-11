Von wegen Männersache!

Die Biersommelière Carmen Wyss wünscht sich, dass mehr Frauen Freude am Bier finden – und weckt diese in speziellen Kursen.

Wenn Carmen Wyss bei ihren Kursen in der Brauerei Steinfels in Zürich über Bier spricht, können auch Männer eine Menge lernen. Die Zugerin zählt zum Kreis der Biersommeliers und weiss genau, worauf es beim Genuss des vermeintlichen Männergetränks ankommt. Ein zentraler Ratschlag der Expertin: Bloss nicht zögerlich trinken und stets einen herzhaften Schluck nehmen! Nur so erreicht das Bier den hinteren Teil der Zunge, wo sich die Geschmacksrezeptoren für Bitteres befinden. Die Zungenspitze, die auf Süsses getrimmt ist, kann die unterschiedlichen Aromafacetten von vordergründig Bitterem nicht erkennen.



Zum Fachgebiet der Biersommelière gehört es auch, die passenden Speisen zum jeweiligen Bier zu empfehlen. “Das helle Weizen der Brauerei Steinfels zum Beispiel ist mit seinem Bananenaroma der perfekte Begleiter zu Salaten und Gemüse”, erklärt sie. “Es passt aber auch ausgezeichnet zum Apfel-Gewürz-Porridge auf der Steinfels-Dessertkarte.” Bier und Süsses? Unbedingt! Das dunkle Stout mit seinen intensiven Röst- und Schokoladearomen macht sich laut Carmen Wyss nicht nur zu Fleisch aus dem Smoker bestens, sondern ebenso zu einem Schokoladendessert.



Gerade bei einem dunkleren Bier wie dem Stout ist es überdies wichtig, dass es nicht zu kalt ausgeschenkt wird. Sonst kommen längst nicht alle der spannenden Geschmacksnuancen zur Geltung. Und wie beim Wein braucht es auch beim Bier das richtige Trinkgefäss. Schlankes Bier wie Pils oder Lager kommt in ein hohes, schlankes Glas, charaktervolles, opulentes Bier in ein bauchiges.