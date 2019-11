Bad News: Die Rente wird nicht reichen

HIT THE MARK Good News: Man kann einiges tun, um im Ruhestand doch genug Einkommen zu erzielen. Wichtig ist, dass man rechtzeitig handelt.

Von Mark van Huisseling

Was tun mit schlechten Nachrichten? Im Grunde müsste man solche prioritär behandeln, genau hinsehen und herausfinden, ob man die unangenehme Lage ändern kann. So weit die Theorie. In der Praxis sehen oder hören die wenigsten genau hin. Stattdessen gehen die meisten Menschen damit so um, leider: schönreden, bestreiten, ignorieren. Anleger sind auch nur Menschen.

In dieser Ausgabe unserer Artikelserie, die Ihnen helfen soll, mehr aus Ihrem Geld und also Ihrem Leben zu machen, überbringen wir wenigstens zwei schlechte Nachrichten: Auch Sie werden alt. Und die Chance, zweitens, dass das Vorsorgeszenario, das Sie möglicherweise erarbeitet haben, nicht eintritt, ist hoch; ebenso die Chance, dass Sie Ihre finanzielle Zukunft zu wohlmeinend beurteilen, Entschuldigung.

Gute Neuigkeiten für Sie

Jetzt die gute Nachricht für alle, die weitergelesen haben: Sie müssen nicht sehenden Auges eine unerfreuliche finanzielle Zukunft erwarten. Sie können etwas dagegen tun. Und danach, bildlich gesprochen, voll von Zuversicht in die Abendsonne reiten.

Ihre Rente, die Sie erhalten werden, wenn Sie im Ruhestand sind, ist nicht sicher. Das ist sicher. Anders gesagt: Ihre Rente dürfte nicht Monat für Monat in der Höhe überwiesen werden, wie Sie meinen. Normalerweise heisst es in dieser Spalte: «Prognosen, die die Zukunft betreffen sind schwierig und darum oft falsch.»

Dieses Mal haben wir es mit der Ausnahme zu tun. Die Rentenbezüge aus der ersten und zweiten Säule im Verhältnis zum letzten Einkommen dürften laut einer Studie der Credit Suisse von 57 Prozent im Jahr 2010 auf 46 Prozent im Jahr 2025 sinken. Falls Sie ein Gutverdiener sind, sogar von 51 auf 37 Prozent.