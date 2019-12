Gute Aussichten: 2020 dürfte ein starkes Börsenjahr werden

Als Anleger möchte man immer wissen, wie es weitergeht an der Börse. Das ist klar. Nie aber ist es sichtbarer als am Ende eines Jahres. «Was bringt das nächste Jahr?», geht die drängende Frage. Weshalb entsprechende Vorhersagen mindestens so viel Konjunkturschwung haben, wie man es sich als Investor von Firmen, denen man Geld anvertraut, erhofft.

Die Börsen von Schwellenländern sowie Europas erzielten von Anfang Dezember 2018 bis Anfang Dezember 2019 – also in einer um einen Monat vorverschobenen Betrachtungsperiode – fast keine Performance mehr. Die Märkte Amerikas respektive der Schweiz legten um rund 5 bis 10 Prozentpunkte weniger zu, also noch cirka 15 Prozent.

Jedenfalls solange sie in ihrer Betrachtung vernachlässigen, dass zahlreiche wichtige Märkte im Dezember 2018 fast 20 Prozent ihres Punktestands verloren, damals also fast ein Crash stattgefunden hat; von einem solchen spricht man, wenn ein Markt über 20 Prozent seines Werts einbüsst.

Das Kalenderjahr 2019 wird als aussergewöhnlich starker Zeitabschnitt in die Statistiken eingehen, zahlreiche Indices erreichten Rekordhöhen – darunter der Standard & Poor’s 500 oder der Swiss Market Index – beziehungsweise gewannen 20 bis 25 Prozent in Franken. Das bereitet Akienanlegern Freude.

Nach all diesen Haftungsausschlüssen aber endlich Antworten auf die Frage, was das Jahr 2020 für Anleger bringen könnte. Wir sind dafür durch Teile des Ozeans von Meinungsäusserungen, die zurzeit dazu abgegeben wurden, getaucht. Und haben folgende Fundstücke an Land gebracht; sie wurden mehrheitlich am sogenannten «Finanzmarkt-Roundtable» der «Neuen Zürcher Zeitung» geäussert.

Dafür haben vier «Experten» (NZZ; nämlich die bei Banken angestellten Ökonomen Christian Gattiker-Ericsson, Gero Jung und Martina Müller-Kamp sowie der Vermögensverwalter André Kistler) Stellung genommen. Ob es sich bei den Äusserungen um Perlen handelt, werden wir in einem Jahr wissen.

Wir gleiten in die beste aller Welten, mit moderat niedrigem Wachstum.

Die gute Nachricht zuerst: 2020 soll ein gutes Aktienjahr werden. Wir leben generell in einer sehr stabilen Welt mit flachen Wirtschafts- und Inflationszyklen (Kistler). Weder seien ein starker Boom noch eine scharfe Rezession zu erwarten, was beides zu Inflationsängsten führen würde. Stattdessen gleiten wir momentan in die beste aller Welten, mit moderat niedrigem Wachstum, aber weiterhin expansiver Geldpolitik (Müller-Kamp). Was zu den erwähnten flachen Zyklen führt, die dem Aktienmarkt gut tun.

Als das Salz oder eher Haar in der Suppe sehen die Experten den weitergehenden Handelskrieg zwischen Amerika und China, vielleicht sogar dem Rest der Welt. Investitionsentscheide sollten zwar nicht aufgrund politischer Entwicklungen gemacht werden (Jung). Das ist richtig. Aber leichter gesagt, als getan, vor allem wenn es um das eigene Geld geht. Und unsichere politische Entwicklungen mit ziemlicher Sicherheit das grösste Risiko darstellen.

Kennen Sie Tina?

Als Nächstes ist Tina zu erwähnen: Tina oder «There Is No Alternative», es gibt keine Alternative, zu Aktien. Denn uns erwartet eine Zeit mit bescheidenem Wachstum und negativen Zinsen. Was Anleger, die bis jetzt das Rallye verpasst haben, zum späten Einsteigen bewegen könnte. Was wiederum den Kursen Auftrieb gibt.

Zu beachten ist, dass man beim Kaufen von Aktien bereit sein sollte, diese wenigstens sieben Jahre zu halten. Da es immer zu Rückschlägen von fünf bis 10 Prozent kommen kann, ist ein zu kurzer Atem das grösste Risiko (Kistler). Das Positive daran: Solche Korrekturen sind vorübergehend.

Die 7 grössten Anlagefehler