«Ich spekuliere nicht kurzfristig, ich investiere langfristig»

Silvio Bertolami legt seit über 30 Jahren sein eigenes Geld an. Mit Erfolg. Er weiss, worauf es beim Investieren ankommt und hat mit seinem Wissen vielen Anlegern geholfen.

Von Mark van Huisseling

Während seiner Laufbahn hat der Wirtschaftsjournalist Silvio Bertolami Hunderte Texte über Geldanlagen veröffentlicht. Ein Buch darüber hat er auch geschrieben. Und viele Leser beraten.

Was auf den 69-Jährigen, der immer noch als freier Autor tätig ist, nicht zutrifft, ist der Satz: «Die, die was können, tun es. Die anderen beraten.» Er bewirtschaftet nämlich auch sein eigenes Vermögen; dieses hat er durch Sparen und Anlegen erst aufgebaut. Oder wie man in Amerika sagt: «He’s got skin in the game» – er steckt selbst drin in der Börse, mit Haut und Haaren.

Günstiges Leben in Rio

Anleger wurde der in Thun Aufgewachsene mit Nationalökonomie-Abschluss der Universität Basel eigentlich ungeplant. Seit er in den 1980er-Jahren eine Reportage über Brasilien verfasst hatte, war er von diesem Land magisch angezogen. Er erreichte, dass ihn sein damaliger Arbeitgeber «Die Weltwoche» zum Lateinamerika-Korrespondenten mit Sitz in Rio de Janeiro machte.

Zwar musste er eine Lohneinbusse in Kauf nehmen, doch er verhandelte immerhin so gut, dass er recht schnell 100’000 Franken zusammensparen konnte. «Das Leben In Brasilien kostete erheblich weniger als in der Schweiz, deshalb konnte ich einen Teil meines Einkommens investieren», sagt er.